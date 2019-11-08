تطبيق التعليم الشامل على طلاب التربية الخاصة

الخطط التشغيلية
تركز وزارة التعليم على إعداد الخطط التشغيلية والبرامج اللازمة لتربية وتعليم الأشخاص ذوي الإعاقة، ومتابعة تنفيذها وتقويمها بعد إقرارها، ووضع السياسات والإجراءات والتعليمات التي تخدم العملية التربوية والتعليمية لذوي الإعاقة، إضافة إلى سير برامج دمج التربية الخاصة في مدارس التعليم العام والمنفذة من قبل إدارات التعليم في المناطق والمحافظات، ويتم قبول الطالب المحول من التعليم العام إلى التربية الخاصة إذا انطبقت عليه شروط القبول، ويسجل في الصف الذي كان يدرس فيه أو الصف الملائم لقدراته، وتصمم له خطة تربوية فردية تلبي احتياجاته التربوية الخاصة.
تحقيق التوافق
أكد أساتذة وخبراء في الإعاقة العقلية والسمعية أهمية توفير بيئة آمنة لطلاب التربية الخاصة، مشيرين إلى ضرورة إشعارهم بقيمتهم ومكانتهم في محيط إدارتهم ومدرستهم ومجتمعهم وتحقيق قدر من التوافق والاندماج، معددين بعض أنواع للدمج منها التعليم الشامل الذي تسعى الوزارة إلى تطبيقه، والدمج المكاني.
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