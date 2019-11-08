16 منحة بحثية بجامعة القصيم

وقع كرسي الشيخ عبدالله بن صالح الراشد الحميد لخدمة السيرة النبوية بجامعة القصيم أول من أمس عقودًا لـ13 منحة بحثية مع عددٍ من الباحثين المتميزين من داخل الجامعة ومن جامعات سعودية وعربية مختلفة، وذلك في مقر المدينة الجامعية، بحضور وكيل جامعة القصيم للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور أحمد التركي، وأمين الكراسي البحثية الدكتور عبدالرحمن المحيميد. ووقع المشرف على كرسي الشيخ ابن عثيمين للدراسات الشرعية الدكتور غانم بن عبدالله الغانم 3 منح بحثية في مجالات تخدم أهداف الكرسي التي منها العناية بالتراث العلمي للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله ودعم البرامج العلمية البحثية، كما أجازت اللجنة العلمية في الكرسي منحة بحثية بعنوان «دراسة جدوى عمل معجم علوم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وآلياته» للدكتور عطية مختار عطية حسين الأستاذ المشارك بجامعة نجران، ومنحة بحثية أخرى بعنوان «أخطاء المستفتين: المظاهر والعلاج: دراسة استطلاعية تأصيلية» للدكتور وليد بن علي الحسين الأستاذ بقسم أصول الفقه بجامعة القصيم، يشاركه فيها الدكتور عبدالحليم محمد سليمان الأستاذ المساعد بقسم أصول الفقه بجامعة القصيم.



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