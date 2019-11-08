تعثر طريق الرصاصة يعيق إكمال الخدمات التنموية بالقرية

تعثر الطريق
قال المواطن موسى سروي لـ«دوت الخليج» إن «مشكلة القرية تكمن في تعثر مشروع الطريق الرابط بمركز الشقيق منذ أعوام عديدة، ولم نجد لهذا التعثر أي حلول، ومعه زادت مشاكلنا، فالفرية تعاني من ضعف النظافة، حيث تتراكم النفايات لعدم وجود عمال النظافة، ونعاني من عدم اكتمال أعمال السفلتة في القرية وربطها مع القرى الأخرى»، مؤكدا أنه لا يوجد إنارة للشوارع، مشيرا إلى أن الأهالي طالبوا كثيراً بذلك من قبل، مؤكدا أن الجميع يتوسم خيرا في زيارتهم.
مكتب خدمات بلدية
أكد المواطن حسن عسيري أنه لا يوجد شبكات مياه لمنازل القرية، مضيفا «نعاني من وجود العمالة السائبة من الجنسية الإثيوبية خصوصا مع الحدود الإدارية مع عسير وبشكل كبير، وهذا يسبب قلقاً وخوفاً على أبنائنا ومنازلنا»، مبينا أنهم طالبوا ولا زالوا بافتتاح مكتب خدمات بلدية ليقوم بخدمات القرية؛ نظرا لبعد البلدية عنا، وكذلك لتعثر مشروع الطريق المؤدي للقرية.
توفير الخدمات
أكد رئيس مركز الشقيق مقعد السبيعي لـ«دوت الخليج» الاهتمام بمطالب أهالي قرية الرصاصة خاصةً الطريق وكتابة التوصيات والرفع بها لإمارة منطقة جازان، مشددا على بذل كل الإمكانيات لتوفير الخدمات التنموية والصحية والخدمية للقرية، مؤكدا أنه لم يقم بهذه الجولة ومعه الجهات الحكومية الأخرى إلا للوقوف على احتياجات الأهالي.
الخدمات البلدية
أكد رئيس بلدية الشقيق ناصر عطيف أنه سيتم النظر في جميع مطالب الأهالي، مشددا على أن البلدية حريصة كل الحرص لتوفير كامل الخدمات وسيتم متابعتها بشكل مباشر.
من جهته، قال رئيس المجلس البلدي غريب ياسين إنه تم إدراج جميع مطالب الأهالي في وقت سابق ومنها: فتح مكتب خدمات وسيتم متابعتها في البلدية لأجل اعتمادها من الأمانة.
حلول للطريق المتعثر
تكثيف أعمال النظافة
إكمال أعمال السفلتة
الإنارة
شبكة للمياه
مكتب خدمات بلدية
مخفر شرطة
مدرسة ثانوية بنين وبنات
مستوصف ثابت
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