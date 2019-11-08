21 متطوعة بمدني القصيم

أنهت مديرية الدفاع المدني بمنطقة القصيم ممثلةً بشعبة المتطوعين البرنامج التدريبي الأول للنساء المتطوعات على أعمال الدفاع المدني بالمنطقة، والتحق بالبرنامج 21 متطوعة، وشكلنّ أول فريق تطوعي متخصص في التوعية الوقائية في المجتمع النسوي، بإشراف الدفاع المدني، وقد اشتمل البرنامج على عددٍ من المحاور التي تؤهل المتطوع للقيام بأعمال التوعية وفقاً للمسار التدريبي الذي تلقاه، وكان أبرز تلك المحاور هي: التطوع، السلامة المنزلية والمدرسية، الإطفاء (نظري وعملي)، الحماية المدنية والإسعافات الأولية (نظري وعملي)، كما التحق بالبرنامج إضافة إلى العنصر النسائي 7 متطوعين متخصصين، ونفذه مجموعة من المدربين والمدربات بالتعاون مع الهلال الأحمر والإدارة العامة للتعليم بالمنطقة.



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