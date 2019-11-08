جامعات تتجه لمراجعة لوائحها الانضباطية

فيما رصدت «دوت الخليج» في عددها، أمس، تباين لوائح انضباط وتأديب طلاب الجامعات في المملكة ليضعهم في حيرة وقلق، بعد أن جاءت المواد المتعلقة بلبس الطالب والطالبة فضفاضة وتحتمل عددا من التأويلات، فصل عدد من الجامعات السعودية في الأمر وأكدت أن لوائحها قديمة وتحتاج إلى التعديل.

يأتي ذلك في الوقت الذي تعارضت تصريحات متحدثي عدد من جامعات بين فرض الزي السعودي والسماح بأي زي آخر إذا لم يخالف الذوق العام.

أم القرى

في وقت أشارت فيه لائحة تأديب الطالب بجامعة أم القرى إلى أن التقيد بالزي السعودي بالنسبة للطلاب أمر واجب، ولعضو هيئة التدريس منع الطالب المخالف في الزي أو المظهر من حضور المحاضرة واحتسابه غائبا في تلك المحاضرة فقط، تراجعت الجامعة عن ذلك، مؤكدة أن اللائحة قديمة وتحتاج إلى تعديلات.

وقال متحدث جامعة أم القرى الدكتور عثمان قزاز لـ«دوت الخليج»، إن الجامعة تعمل الآن على تعديل اللائحة، ولا يوجد حرمان للطلاب من المحاضرات لمجرد عدم لبس الزي السعودي طالما التزم بأنظمة ولوائح الذوق العام في الزي، لافتا إلى أن ذلك يتضمن وجوب ارتداء الزي المحتشم بالنسبة للطالبات.

الاعتزاز بالهوية

فيما نصت لائحة تأديب الطالب في جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز على أن عدم الالتزام بالزي الإسلامي المحتشم أو الزي المعتمد من الجامعة من المخالفات التي تستدعي إيقاع العقوبات، أكد المتحدث الرسمي باسم الجامعة الدكتور عيسى الدوسري، أن المادة المشار إليها تحفز الطالبات على الاعتزاز بالهوية الوطنية، وعدم الانسياق نحو الممارسات الغريبة على مجتمعنا، وتحث طالبات الجامعة على الالتزام باللباس المحتشم المناسب لطبيعة الدراسة الجامعية، أو ما تعتمده الجامعة من لباس للتخصصات الصحية، أما بالنسبة للطلاب فأوضح الدوسري أنه يجوز للطلاب الالتزام بالزي الوطني أو أي لبس لا يخالف معايير الذوق العام أو يخل بالآداب.

الزي الوطني

من جهتها أشارت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية إلى وجود تعميم سابق لجميع الجامعات والدوائر الحكومية بالالتزام بالزي الوطني، ولفت مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة أحمد الركبان، إلى أن نص التعميم على «عدم الدخول إلا بالزي الرسمي»، الأمر الذي يعني أنه من الممكن منع دخول من لا يلتزم بالزي الرسمي.

متحدثون لا يتجاوبون

تواصلت «دوت الخليج» مع متحدثي جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، وجامعة الملك سعود، اللذين وعدا بالرد إلا أن إجاباتهما لم تصل حتى لحظة نشر الخبر، فيما لم يتجاوب متحدث جامعة حائل على اتصالات الصحيفة.

الملاحظات على اللوائح

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نشرت «دوت الخليج» تقريرا حول أهم الملاحظات على لوائح تأديب الطلاب التي كانت متقادمة ولم تحدث بما يتواكب مع المستجدات، إضافة إلى اجتهادات واسعة لا تدخل ضمن نطاق اختصاصات الجامعة، كما يختلف كثير من تلك اللوائح، حيث إن لكل جامعة اعتبار ما هو ممنوع من عدمه حسب أنظمتها مثل التدخين، حيث كان فعله في نطاق الجامعة مخالفا في بعض الجامعات، ويستوجب العقوبة في جامعات دون غيرها.

من لوائح تأديب الطلاب

التقيد بأحكام الشريعة الإسلامية، والالتزام بآدابها

محافظة الطلاب على صوم رمضان

التقيد بالزي السعودي بالنسبة للطلاب

التزام الطالبات بالحجاب الشرعي

الالتزام بالذوق العام في الزي أو الملبس أو الهيئة

المعاقبة على العلاقات المحرمة أو مقدماتها

لبس البنطال القصير بجميع أنواعه

تشبه الذكور بالإناث أو تشبه الإناث بالذكور

ارتداء الملابس الشفافة والقصيرة والضيقة للفتيات