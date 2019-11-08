أنسنة أول طريقين رئيسيين في الأحساء

مسطحات خضراء
أوضح الملحم أن مشروع «الأنسنة» جرى تسليمه للمقاول المنفذ للبدء فعلياً في العمل، مبينا أنه يمثل التجربة الأولى في الأحساء على مستوى أرصفة مختلفة ونوعية ومسارات للدراجات الهوائية ومسارات للمشاة، إلى جانب مسارات للمكفوفين ومسارات لذوي الإعاقة الحركية ومسطحات خضراء وزراعة الأشجار والنخيل، مؤكداً أن هناك برنامجا متكاملا لتطوير المنطقة التاريخية في وسط الهفوف تتبناه جهات الاختصاص في الدولة بينها هيئة تطوير المنطقة الشرقية.
60 يوما
حدد الملحم مدة 60 يوماً المقبلة موعداً لفتح مظاريف مشروع أعمال استكمال المراحل الأخيرة من مشروع المركز الحضري «شرق الأحساء»، مبيناً أن المشروع سيكون واحدا من أكبر المراكز الحضرية في المملكة.
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