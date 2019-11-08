أنسنة أول طريقين رئيسيين في الأحساء

أكد أمين الأحساء المهندس عادل الملحم بدء جهات الاختصاص في وكالة المشاريع في الأمانة تنفيذ مشروع جديد خلال الأسبوعين المقبلين للأنسنة «إعادة التأهيل وعمل طرق للمشاة، إضافة إلى أحواض زراعية، وأشجار تغطي الممرات»، مشيرا إلى أن المشروع عبارة عن طريقين رئيسيين في وسط الهفوف هما طريق الملك عبدالعزيز، وطريق الملك خالد، موضحاً أن المشروع التطويري سيغير من واجهة ومعالم الطريقين وتحويلهما إلى وجه جديد مختلف.

مسطحات خضراء

أوضح الملحم أن مشروع «الأنسنة» جرى تسليمه للمقاول المنفذ للبدء فعلياً في العمل، مبينا أنه يمثل التجربة الأولى في الأحساء على مستوى أرصفة مختلفة ونوعية ومسارات للدراجات الهوائية ومسارات للمشاة، إلى جانب مسارات للمكفوفين ومسارات لذوي الإعاقة الحركية ومسطحات خضراء وزراعة الأشجار والنخيل، مؤكداً أن هناك برنامجا متكاملا لتطوير المنطقة التاريخية في وسط الهفوف تتبناه جهات الاختصاص في الدولة بينها هيئة تطوير المنطقة الشرقية.

60 يوما

حدد الملحم مدة 60 يوماً المقبلة موعداً لفتح مظاريف مشروع أعمال استكمال المراحل الأخيرة من مشروع المركز الحضري «شرق الأحساء»، مبيناً أن المشروع سيكون واحدا من أكبر المراكز الحضرية في المملكة.