اقتصادي / المغرب و هيئة تحدي الألفية يوقعان بالرباط على اتفاق للتعاون يتعلق بتنزيل مشروع حوكمة العقار



الرباط 10 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 07 نوفمبر 2019 م واس

وقعت المملكة المغربية و هيئة تحدي الألفية الأمريكية اليوم بالرباط، على اتفاق للتعاون يتعلق بتنزيل مشروع حوكمة العقار.

ويهدف الاتفاق إلى دعم تنزيل القوانين الجديدة المتعلقة بالأراضي الجماعية، في إطار المبادرة العالمية من أجل التنمية والازدهار للمرأة، وكذا دعم إعداد وتنفيذ مشروع الاستراتيجية العقارية بالمغرب.

وبموجب هذه الاتفاقية سيتم إنشاء مركز لتعزيز حقوق النساء في مجال العقار وتعزيز استفادتهن من الأراضي الجماعية .

كما ستتولى هيئة تحدي الألفية دعم إعداد مشروع الاستراتيجية الوطنية العقارية، وتنفيذ بعض الإجراءات ذات الأولوية لهذه الاستراتيجية، بما يمكن من تعزيز ولوج المرأة للملكية العقارية.

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04:07ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.