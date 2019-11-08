رياضي / مانشستر يونايتد يبلغ دور الـ٣٢ للدوري الأوروبي بفوزه على بارتيزان الصربي ٣-٠



مانشستر 10 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 07 نوفمبر 2019 م واس

تأهل فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي إلى دور الـ32 لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم بعد فوزه مساء اليوم على ضيفه فريق بارتيزان بلجراد الصربي بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت على ملعب أولد ترافورد، ضمن لقاءات الجولة الرابعة من دور المجموعات للمسابقة القارية.

سجل ثلاثية مانشستر يونايتد، ماسون جرينوود في الدقيقة ٢٢، وأنطوني مارسيال في الدقيقة ٣٣، وماركوس راشفورد في الدقيقة ٤٩.

وبهذا الفوز، ارتفع رصيد مانشستر يونايتد إلى 10 نقاط في صدارة المجموعة الثانية عشرة، بينما تجمد رصيد بارتيزان الصربي عند 4 نقاط في المركز الثالث.

وفي مباريات أخرى أقيمت في نفس التوقيت ضمن البطولة ذاتها، فاز بروسيا مونشنجلادباخ الألماني على روما الإيطالي ٢-١، وسبورتينج براجا البرتغالي على بيشكتاش التركي ٣-١، وجينت البلجيكي على فولفسبورج الألماني ٣-١، وإسبانيول الإسباني على لودوجوريتس البلغاري ٦-٠، ورينجرز الأسكتلندي على بورتو البرتغالي ٢-٠، وتعادل فينورد الهولندي مع يونج بويز السويسري ١-١.

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