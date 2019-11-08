

عمّان 10 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 07 نوفمبر 2019 م واس

قدّم وفد وزارة التعليم المشارك في مهرجان مسرح الطفل العربي الذي يعقد في الأردن، تحت عنوان "أعطونا الطفولة" عرضا مسرحيا بعنوان ( التحدي ) تفاعل معه أطفال المهرجان والحضور.

وقال رئيس الوفد الدكتور بندر العسيري إن العرض الذي شاهده أكثر من 800 شخص ، كان يحمل دلالات ومضامين تؤكد قيم التعاون والعمل الجماعي والاتحاد ، وتم تقديمه في جو طفولي مع تفعيل لسينوغرافيا العرض وكافة عناصر العمل المسرحي.

وشهد العرض حضور رئيس الشؤون الاقتصادية والثقافية في السفارة المستشار غازي العنزي والأستاذ محمد الرجب ، وبعض منسوبي الملحقية الثقافية

// انتهى //

03:02ت م

0326



عمّان 10 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 07 نوفمبر 2019 م واسقدّم وفد وزارة التعليم المشارك في مهرجان مسرح الطفل العربي الذي يعقد في الأردن، تحت عنوان "أعطونا الطفولة" عرضا مسرحيا بعنوان ( التحدي ) تفاعل معه أطفال المهرجان والحضور.وقال رئيس الوفد الدكتور بندر العسيري إن العرض الذي شاهده أكثر من 800 شخص ، كان يحمل دلالات ومضامين تؤكد قيم التعاون والعمل الجماعي والاتحاد ، وتم تقديمه في جو طفولي مع تفعيل لسينوغرافيا العرض وكافة عناصر العمل المسرحي.وشهد العرض حضور رئيس الشؤون الاقتصادية والثقافية في السفارة المستشار غازي العنزي والأستاذ محمد الرجب ، وبعض منسوبي الملحقية الثقافية السعودية في الأردن.// انتهى //03:02ت م0326

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ثقافي / وزارة التعليم تشارك بعرض مسرحي في مهرجان الطفل بالأردن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.