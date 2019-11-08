الجهني يتوقع حالة مطرية تبدأ اليوم وتستمر لـ20 يومًا

2019-11-08

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقع الباحث في الطقس والمناخ، زياد الجهني، حالة مطرية على بعض مناطق المملكة، تبدأ الجمعة وتستمر لمدة 20 يومًا.

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وقال الجهني في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر”: “من المتوقع أن تبدأ الحالة الممطرة غدًا الجمعة ولن تنقطع لمدة ٢٠ يومًا ما بين شمال وشرق وغرب ثم الوسطى والجنوب بشكل تدريجي”.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس ليوم الجمعة، تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة، على مرتفعات جازان، عسير، والباحة قد تمتد حتى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

كما تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة قد تتخللها سحب ممطرة على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، تبوك، حائل، الجوف، والأجزاء الشمالية للمنطقة الشرقية، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على وسط المملكة والأجزاء الشرقية للمرتفعات الغربية، ويتوقع تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية وشرق المملكة.