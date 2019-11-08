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قال الأمير عبدالرحمن بن مساعد موضحاً قصة مقطع تقبيل رأس الفنانة أصالة ليلة سهم بموسم الرياض، إنها أخت غالية وتجمعه بها علاقة عائلية قديمة منذ أكثر من ٢٥ سنة، وهي أخت وصديقة لبناته ويعدها منهم.
وقال الأمير عبدالرحمن بن مساعد، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "الفنانة أصالة سألتني في ليلة سهم: "تسمح لي أقبل رأسك؟ فقلت لها دون تفكير: اسمحي لي أنا بذلك. الموضوع لا يتعدى ذلك، وإلا ما فعلته علناً. أستغفر الله العظيم المطلع على النوايا وأتوب إليه"
الأمير عبدالرحمن بن مساعد أصالة
08 نوفمبر 2019 - 11 ربيع الأول 1441 01:01 AM
قال إنها "أخت غالية تجمعنا بها علاقة عائلية""عبدالرحمن بن مساعد" موضحاً: الفنانة "أصالة" طلبت تقبيل رأسي فقلت لها: اسمحي لي أنا بذلك
قال الأمير عبدالرحمن بن مساعد موضحاً قصة مقطع تقبيل رأس الفنانة أصالة ليلة سهم بموسم الرياض، إنها أخت غالية وتجمعه بها علاقة عائلية قديمة منذ أكثر من ٢٥ سنة، وهي أخت وصديقة لبناته ويعدها منهم.
وقال الأمير عبدالرحمن بن مساعد، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "الفنانة أصالة سألتني في ليلة سهم: "تسمح لي أقبل رأسك؟ فقلت لها دون تفكير: اسمحي لي أنا بذلك. الموضوع لا يتعدى ذلك، وإلا ما فعلته علناً. أستغفر الله العظيم المطلع على النوايا وأتوب إليه"
، "عبدالرحمن بن مساعد" موضحاً: الفنانة "أصالة" طلبت تقبيل رأسي فقلت لها: اسمحي لي أنا بذلك ،
المصدر : الخليج 365
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