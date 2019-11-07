السعودية اليوم / اختتام برنامج "مهارات القرن الـ ٢١" بمكتب تعليم محافظة بيش



بيش 10 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 07 نوفمبر 2019 م واس

اختتمت اليوم ، فعاليات البرنامج التدريبي الذي نفذه مركز التطوير المهني بمكتب تعليم محافظة بيش التابع لإدارة تعليم صبيا تحت عنوان "مهارات القرن الـ ٢١" وذلك بقاعة بيت الخبرة للتدريب بمدرسة أبي هريرة الابتدائية ببيش .

وهدف البرنامج الذي نفذه المدرب عرار بن سويد مجيردي على مدى يومين ، إلى اكتساب المتدربين أهم المعارف والمهارات والإتجاهات المهنية والوظيفية والشخصية الحديثة في القرن ٢١ وتنميتها لتحسين الممارسات التعليمية .

وتأتي الدورة ضمن الدورات والبرامج التدريبية التي ينفذها قسم النشاط الطلابي ممثلا" في شعبة مهارات وأعمال خلال العام الحالي .

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