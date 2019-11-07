السعودية اليوم / الكلية التقنية بنجران تواصل تنفيذ برنامج "التثقيف التعليمي المهني"



نجران 10 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 07 نوفمبر 2019 م واس

تواصل الكلية التقنية بنجران بالتعاون مع الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة تنفيذ برنامج "التثقيف التعليمي المهني" مستهدفاً طلاب المرحلة الثانوية خلال الفصل التدريبي الأول من العام التدريبي الحالي، وذلك في مدرسة الأحنف بن قيس بمدينة نجران.

وأبان المتحدث الرسمي للكلية علي بن عبد الله آل عتيق أن البرنامج يتضمن نشر ثقافة التدريب والتعريف بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ممثلة بالكلية التقنية وأنشطتها وتخصصاتها وكيفية الانخراط بها وتحديد الميول المهني.

وأضاف "آل عتيق" أن البرنامج يهدف إلى تبصير الطلاب بقدراتهم وإمكاناتهم ومساعدتهم على اختيار المسار المناسب بعد انتهاء المراحل الدراسية، وذلك في إطار رؤية المملكة 2030، الرامية إلى توجيه الطلاب نحو الخيارات التقنية والمهنية المناسبة، وتفعيل التعاون بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ووزارة التعليم.

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23:06ت م

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