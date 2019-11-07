السعودية اليوم / مركز تدريب السجون بجدة يخرّج أربع دفعات تخصصية لمختلف القطاعات الأمنية



جدة 10 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 07 نوفمبر 2019 م واس

احتفل مركز تدريب السجون بجدة بتخريج عدد أربع دفعات تخصصية لمختلف القطاعات الأمنية، بحضورقائد مركز تدريب السجون المقدم عامر بن علي آل سلطان ومدير إدارة التخطيط والتطوير بمكافحة المخدرات بمنطقة مكة المكرمة العقيد قاسم آل قاسم.

وأوضح مدير العلاقات والإعلام بالمركز الملازم أول ناصر بن نواف العتيبي أن البرامج التدريبية استهدفت جميع العاملين في السجون بمختلف القطاعات الأمنية، عسكريين ومدنيين، مبيناً أن البرامج شملت على دورة مهارات الاتصال والتعامل مع النزلاء، ودورة تنمية مهارات التفتيش، ودورة الرماية التأسيسية على المسدس جلوك، كذلك دورة الاشتباك والسيطرة.

وأشار العتيبي إلى أن المستفيدين من هذه البرامج هم منسوبو المديرية العامة للسجون، وعدد من منسوبي سلاح الشرطة العسكرية الخاصة بوزارة الدفاع، وكذلك عدد من منسوبي رئاسة أمن الدولة، بالإضافة إلى عدد من منسوبي قطاعات الدفاع المدني، ووكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية، وكذلك مكافحة المخدرات.

وأضاف مدير العلاقات والإعلام بالمركز أن في ذلك تجسيداً لمعاني منظومة التكامل الأمني، وذلك من خلال توطيد وتعزيز أواصر الشراكة التدريبية بين القطاعات الأمنية كافة، ويأتي ذلك انطلاقاً من توجيهات سعادة مدير عام السجون وسعادة مساعده للتخطيط والتطوير.

وتم تكريم أوائل المتدربين المتفوقين في الدورات، واختتم الاحتفال بتقديم هدية من مساعد مدير عام مكافحة المخدرات للتخطيط والتطوير إلى قائد مركز تدريب السجون المقدم عامر آل سلطان، وذلك نظير استضافته لمنسوبيه في دورة الاشتباك والسيطرة.

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20:25ت م

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