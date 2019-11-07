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2019-11-08 فيديو.. توقيف سائق شاحنة متهور عكس السير في نجران متابعات الخليج 365 - نجران أوقفت الإدارة العامة للمرور بنجران سائق شاحنة قادها عكس السير داخل حي بالمدينة، بعد تداول مقطع فيديو متداول يوثق المخالفة. Advertisements ووثق المقطع استهتار السائق وتعريضه حياة سالكي الطريق للخطر؛ إذ كان يسير بسرعة جنونية بعكس اتجاه الطريق.







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