رسالة مهمة من التعليم للإداريين والإداريات بشأن بطاقة الترقية

2019-11-08

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت إدارة الموارد البشرية في وزارة التعليم، عن إطلاق بطاقة الترقية ضمن الخدمات الذاتية للموظف، في برنامج فارس.

Advertisements

وأهابت إدارة الموارد البشرية، بالإداريين والإداريات الذين أكملوا أو سيكملون مدة أربع سنوات في مراتبهم الحالية حتى تاريخ 30/10/1438هـ، بسرعة استكمال بطاقات الترقية الخاصة بهم.

وأكدت الإدارة أنه لن يتم اعتماد أي طلب غير مكتمل أو لم يرفق كامل المستندات المطلوبة.







