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رسالة مهمة من التعليم للإداريين والإداريات بشأن بطاقة الترقية

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2019-11-08

رسالة مهمة من التعليم للإداريين والإداريات بشأن بطاقة الترقية

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت إدارة الموارد البشرية في وزارة التعليم، عن إطلاق بطاقة الترقية ضمن الخدمات الذاتية للموظف، في برنامج فارس.

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وأهابت إدارة الموارد البشرية، بالإداريين والإداريات الذين أكملوا أو سيكملون مدة أربع سنوات في مراتبهم الحالية حتى تاريخ 30/10/1438هـ، بسرعة استكمال بطاقات الترقية الخاصة بهم.

وأكدت الإدارة أنه لن يتم اعتماد أي طلب غير مكتمل أو لم يرفق كامل المستندات المطلوبة.




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