شكرا لقرائتكم رئيسة جمهورية سنغافورة تؤدي مناسك العمرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-11-08 رئيسة جمهورية سنغافورة تؤدي مناسك العمرة متابعات الخليج 365 - واس أدت فخامة السيدة حليمة يعقوب رئيسة جمهورية سنغافورة والوفد المرافق لها اليوم مناسك العمرة .

وكان في استقبالها عند المسجد الحرام قائد القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام العميد يحيى بن عبدالرحمن العقيل وعدد من المسئولين بمكة المكرمة .







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