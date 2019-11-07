2019-11-08

الأمن السيبراني يطلق تحذيرًا أمنيًا عاليًا لساعتي هواوي باند 2 و3

متابعات الخليج 365 - الرياض

أطلق المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني التابع للهيئة الوطنية للأمن السيبراني اليوم الخميس، تحذيرًا أمنيًا عاليًا بشأن تهديدات يتضمّنها تحديث جديد أصدرته هواوي لمعالجة ثغرة لعدد من منتجاتها.

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وكانت هواوي أصدرت تحديثًا لمعالجة ثغرة أمنية في ساعتي يد “هواوي باند 2” و”هواوي باند 3″، حيث اشتمل التحديث على تهديدات تمكّن المهاجم من استغلال الثغرة بالتنصت على المعلومات ومن ثم الاتصال بالساعة.

وأوصى المركز، في بيان له، باتخاذ الإجراءات الوقائية بتحديث المنتجات المتأثرة بالتأكد من اتصال الساعة بهاتف الجوال عن طريق البلوتوث، ومن ثم فتح تطبيق “هواوي وير” وتحديث الساعة من الإعدادات.