وزير الثقافة: الموسيقى والمسرح والفنون في تعليمنا والقادم أجمل

2019-11-07

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان اليوم الخميس، أنه سيتم إدراج الموسيقى والمسرح والفنون في مناهج التعليم في المملكة.

جاء ذلك عقب اجتماع الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان بوزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، بمقر وزارة الثقافة في حي الدرعية.

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وقال وزير الثقافة، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “الموسيقى والمسرح والفنون في تعليمنا، والقادم أجمل”.

مسارات تعليمية مستحدثة

وأثمر الاجتماع الذي بحث أوجه التعاون بين الوزارتين لتحقيق الأهداف الاستراتيجية ذات الصلة، عن الاتفاق المبدئي على إدراج الثقافة والفنون في مناهج التعليم العام والأهلي، إضافة إلى نقل صلاحية إعطاء التصاريح والرخص للأنشطة والمسارات الثقافية والفنية إلى وزارة الثقافة، وأن يكون لوزارة الثقافة التصريح للمعاهد والجامعات والكليات والمدارس الأهلية للبرامج والأنشطة والمسارات التعليمية المستحدثة في الثقافة والفنون.

تصاريح للمعاهد والكليات

كما تم الاتفاق المبدئي على دراسة نقل إنشاء وإصدار التصاريح للمعاهد والكليات والمدارس الأهلية المتخصصة في مجالات الثقافة والفنون إلى وزارة الثقافة، وتفعيل واستخدام وتشغيل مرافق وزارة التعليم كالمسارح المدرسية والجامعية.







