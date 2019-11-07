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2019-11-07 توجيه من المرور لقائدي المركبات متابعات الخليج 365 - الرياض وجهت الإدارة العامة للمرور اليوم الخميس، نصيحة للسائقين والسائقات، بخصوص إشارات المرور لضمان سلامة الجميع على الطريق. Advertisements وقالت الإدارة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر” : الالتزام بإشارة المرور يضمن سلامتك وسلامة الآخرين. كما أكدت في تغريدة أخرى على ضرورة تجنب إرباك سير الحركة المرورية بالانعطاف المفاجئ، وذلك حفاظًا على سلامة الجميع.







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