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شكرا لقرائتكم مصادرة ٢٠٦ كجم من الشوكولاتة الفاسدة في بارق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
مصادرة ٢٠٦ كجم من الشوكولاتة الفاسدة في بارق
في حملة لمراقبة جودة وصلاحية الأغذية
متابعات الخليج 365 - أحمد الشهري - بارق
صادرت بلدية محافظة بارق ٢٠٦ كجم من قطع الشوكولاتة منتهية الصلاحية في جولة رقابية على مصنع حلوى في بارق.
وأوضح رئيس البلدية أحمد بن عوض البارقي أن مراقبي قسم صحة البيئة واصلوا جولاتهم ضمن حملة الرقابة البلدية التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية للتأكد من سلامة الأطعمة التي تقدم للمستهلك، حيث أسفرت عن رصد ١٠ مخالفات صحية ومصادرة قطع شوكولاتة تستخدم في تصنيع الحلوى.
ونوه البارقي أنه سيتم تطبيق الأنظمة واللوائح بحق المخالفين مؤكدًا على استمرار الجولات الرقابية في الصباح والمساء سعيًا للارتقاء بجودة الخدمات البلدية، وحرصًا على ما يقدم للمستهلك من أغذية وخدمات مشيرًا أنه في حال وجود مخالفات أهمية الإبلاغ عنها عبر ٩٤٠ وسيتم مباشرة البلاغ في الحال.
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