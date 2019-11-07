شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يتفقد شركة الخطوط الحديدية ومحطة الركاب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز غزاوي (جدة) تفقد وزير النقل رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الحديدية «سار» المهندس صالح الجاسر، مقر الشركة اليوم (الخميس)، في جولة شملت ورشة الصيانة ومركز التحكم، بالإضافة إلى محطة القطار بالرياض. وعلمت "الخليج 365" أن وزير النقل سيتفقد قريباً مشروع قطار الحرمين، حيث سيستأنف القطار رحلات الركاب بين مكة المكرمة والمدينة المنورة. ومن المقرر أن يطلع الوزير على المسار الجديد للقطار الذي تم تشغيله لمرحلة تجريبية على المسار الجديد الذي يبلغ طوله 1.5 كم.



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