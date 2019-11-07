«سلمان للإغاثة» يتابع ترتيبات علاج اللاجئين السوريين المصابين بالفشل الكلوي في الأردن

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جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (القريات)
اطلع وفد مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، خلال زيارة للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين في الأردن، على الآليات والترتيبات التي سيتم اتخاذها بشأن مشروع العلاج المقدم للأشقاء السوريين الذين يعانون من الفشل الكلوي، الذي تم الاتفاق على تنفيذه.
ويعتبر المشروع أحد عدة مشاريع يقدمها مركز الملك سلمان للأشقاء اللاجئين السوريين في المجال الصحي، بهدف توفير علاج الفشل الكلوي لمدة عام للمستفيدين.
ويسهم المشروع في تقديم خدمات طبية مميزة وتخفيف آلام ومعاناة الكثير من المرضى.
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