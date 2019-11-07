شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ قبطان أوكراني تعرض لوعكة صحية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الصقير (جدة)

تمكنت سفن وطيران القوات البحرية الملكية وحرس الحدود، أمس (الأربعاء)، من إخلاء قبطان سفينة (52 عاماً) يحمل الجنسية الأوكرانية، تعرض لحالة مرضية طارئة على متن السفينة HC JANA ROSA، التي تحمل علم دولة أنتيغاباربودا في المياه الدولية، على بعد 22 ميلاً بحرياً عن ميناء الحديدة.

وحسب المتحدث باسم حرس الحدود المقدم مسفر القريني، تلقى مركز تنسيق البحث والإنقاذ بجدة اتصالا هاتفيا من مركز البحث والإنقاذ بقبرص، يفيد بوجود مريض تعرض لنزلة معوية حادة مع جفاف شديد بالجسم، ويحتاج إلى إخلاء طبي، وعلى الفور، تولى المركز إدارة الحدث وتحديد موقع السفينة، وجرى التواصل مع مساعد قبطان الناقلة وإبلاغه بالتوجه لنقطة التقاء، فيما توجهت سفينة وطائرة عمودية تابعة للقوات البحرية الملكية السعودية، ومباشرة عملية إنزال المريض إلى العيادة الطبية بالسفينة، وإجراء الفحوصات اللازمة وتقديم الرعاية الطبية لضمان عدم حدوث مضاعفات، وجرى الإخلاء بواسطة الطائرة العمودية لمستشفى بجازان لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

ولفت إلى أن حالة المريض مستقرة بعد تقديم العلاج اللازم، بينما قام المركز بالتنسيق مع إدارة الميناء وتحديد وكيل ملاحي لاستكمال ومتابعة الإجراءات النظامية للحالة تحت إشراف حرس الحدود.