السعودية | إدارج الموسيقى والمسرح في مناهج التعليم السعودي

شكرا لقرائتكم إدارج الموسيقى والمسرح في مناهج التعليم السعودي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن وزير الثقافة السعودي الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، الخميس، خلال تغريدة في "تويتر"، عن تفاصيل الفنون التي ستدرج في مناهج التعليم العام والأهلي.

وكشف الوزير دخول الموسيقى والمسرح والفنون في المدارس السعودية، وذلك عقب لقائه بوزير التعليم.

كما نشر صورة أرشيفية لفرقة موسيقية من طلاب مدرسة، وأرفقها بعبارة: "أيام جميلة .. ستعود".

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في حين قال وزير التعليم حمد آل الشيخ: "اتفقت مبدئياً مع سمو وزير الثقافة على تفعيل بعض الفنون في أنشطة ومناهج التعليم، ونقل صلاحية منح التصاريح للأنشطة والمسارات الثقافية والفنية المستحدثة إلى وزارة الثقافة، والترخيص لكيانات أهلية تعليمية متخصصة في الفن والثقافة، والاستفادة من المسارح التعليمية".

يذكر أن وزير الثقافة كان عقد الخميس، اجتماعاً مع وزير التعليم رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني حمد بن محمد آل الشيخ، في مقر وزارة الثقافة بالدرعية.

وجرى خلال الاجتماع بحث أوجه التعاون بين وزارتَي الثقافة والتعليم، لتحقيق الأهداف الاستراتيجية ذات الصلة، وجرى الاتفاق المبدئي على التعاون بين الوزارتين على إدراج الثقافة والفنون في مناهج التعليم العام والأهلي، إضافةً إلى نقل صلاحية إعطاء التصاريح والرخص للأنشطة والمسارات الثقافية والفنية إلى وزارة الثقافة، وأن يكون لوزارة الثقافة التصريح للمعاهد والجامعات والكليات والمدارس الأهلية للبرامج والأنشطة والمسارات التعليمية المستحدثة في الثقافة والفنون.