، مدير "تعليم جازان": الموافقة على إنشاء "معهد التطوير المهني التعليمي" تأتي من إدراك القيادة لأهمية التعليم ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
أكد المدير العام للتعليم بمنطقة جازان، الدكتور إبراهيم بن محمد أبوهادي، أن الموافقة الكريمة على إنشاء معهد التطوير المهني التعليمي تأتي من إدراك القيادة الرشيدة -حفظها الله- لأهمية التعليم والرسالة العظيمة التي يحملها منسوبوه، كما يجسد اهتمام القيادة -أيدها الله- بقطاع التعليم وحرصها على توفير جميع الاحتياجات لتؤدي المؤسسة التعليمية دورها بالشكل الأفضل الذي يضمن تقديم أفضل الخدمات التعليمية لأبناء وبنات الوطن.
جاء ذلك بعد صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على إنشاء المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي.
وأضاف "أبوهادي" أن القرار يعد تأكيدًا جديدًا لدور وزارة التعليم واهتمام وحرص معالي وزير التعليم على دعم المعلمين والمعلمات وتطوير الأداء والعملية التعليمية بما يتوافق مع تطلعات ولاة الأمر، حفظهم الله.
كما تعد خطوة كبيرة في تنمية القدرات البشرية للمعلمين والمعلمات وتأهيلهم التأهيل الأمثل مما سيُسهم في الارتقاء بالعمليات التعليمية داخل الصف ويزيد من تحصيل الطلاب ويحسن من نواتج التعلّم.
وبيّن "أبوهادي" أن القرار يأتي في إطار جهود وزارة التعليم لتجويد التعليم بالمملكة، وذلك من خلال القرارات التي تشكل تأثيرًا إيجابيًا مباشرًا على العملية التعليمية وتعزز من كفاءة المعلمين والمعلمات، وتمدهم بكل احتياجاتهم التدريبية والمهنية للقيام بدورهم على الوجه الأكمل.
وأضاف أنه ينسجم مع رؤية المملكة 2030 والذي يعد تجويد التعليم ركيزة أساسية في تحقيقها وعنصرًا مهمًا في اقتصادنا الوطني، كما يواكب النهضة الكبيرة التي تعيشها المملكة في جميع القطاعات، وفي مقدمتها قطاع التعليم.
وأشار "أبوهادي" إلى أن التعليم والتدريب يعدان من أهم أسس التنمية في كل المجتمعات، مبينًا أن إنشاء المعهد سيتيح الفرصة للمعلمين والمعلمات الذين يتمتعون بقدرات عالية للتطور للأفضل والانطلاق نحو تنشئة جيل قادر على قيادة الاقتصاد وجوانب التنمية والإسهام في رفع اسم المملكة عاليًا في جميع المحافل.
ورفع "أبوهادي" باسمه واسم منسوبي التعليم بالمنطقة الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة على موافقتها على إنشاء المعهد، ولوزير التعليم والنائب ومساعد وزير التعليم على حرصهم على دعم الميدان التعليمي وتطوير منسوبيه وتقديم خدمات تعليمية متميزة للطلاب والطالبات.معهد التطوير المهني التعليمي تعليم جازان المدير العام للتعليم بمنطقة جازان إبراهيم أبوهادي
07 نوفمبر 2019 - 10 ربيع الأول 1441 11:36 PM
بعد صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على إنشائه
أكد المدير العام للتعليم بمنطقة جازان، الدكتور إبراهيم بن محمد أبوهادي، أن الموافقة الكريمة على إنشاء معهد التطوير المهني التعليمي تأتي من إدراك القيادة الرشيدة -حفظها الله- لأهمية التعليم والرسالة العظيمة التي يحملها منسوبوه، كما يجسد اهتمام القيادة -أيدها الله- بقطاع التعليم وحرصها على توفير جميع الاحتياجات لتؤدي المؤسسة التعليمية دورها بالشكل الأفضل الذي يضمن تقديم أفضل الخدمات التعليمية لأبناء وبنات الوطن.
جاء ذلك بعد صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على إنشاء المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي.
وأضاف "أبوهادي" أن القرار يعد تأكيدًا جديدًا لدور وزارة التعليم واهتمام وحرص معالي وزير التعليم على دعم المعلمين والمعلمات وتطوير الأداء والعملية التعليمية بما يتوافق مع تطلعات ولاة الأمر، حفظهم الله.
كما تعد خطوة كبيرة في تنمية القدرات البشرية للمعلمين والمعلمات وتأهيلهم التأهيل الأمثل مما سيُسهم في الارتقاء بالعمليات التعليمية داخل الصف ويزيد من تحصيل الطلاب ويحسن من نواتج التعلّم.
وبيّن "أبوهادي" أن القرار يأتي في إطار جهود وزارة التعليم لتجويد التعليم بالمملكة، وذلك من خلال القرارات التي تشكل تأثيرًا إيجابيًا مباشرًا على العملية التعليمية وتعزز من كفاءة المعلمين والمعلمات، وتمدهم بكل احتياجاتهم التدريبية والمهنية للقيام بدورهم على الوجه الأكمل.
وأضاف أنه ينسجم مع رؤية المملكة 2030 والذي يعد تجويد التعليم ركيزة أساسية في تحقيقها وعنصرًا مهمًا في اقتصادنا الوطني، كما يواكب النهضة الكبيرة التي تعيشها المملكة في جميع القطاعات، وفي مقدمتها قطاع التعليم.
وأشار "أبوهادي" إلى أن التعليم والتدريب يعدان من أهم أسس التنمية في كل المجتمعات، مبينًا أن إنشاء المعهد سيتيح الفرصة للمعلمين والمعلمات الذين يتمتعون بقدرات عالية للتطور للأفضل والانطلاق نحو تنشئة جيل قادر على قيادة الاقتصاد وجوانب التنمية والإسهام في رفع اسم المملكة عاليًا في جميع المحافل.
ورفع "أبوهادي" باسمه واسم منسوبي التعليم بالمنطقة الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة على موافقتها على إنشاء المعهد، ولوزير التعليم والنائب ومساعد وزير التعليم على حرصهم على دعم الميدان التعليمي وتطوير منسوبيه وتقديم خدمات تعليمية متميزة للطلاب والطالبات.
، مدير "تعليم جازان": الموافقة على إنشاء "معهد التطوير المهني التعليمي" تأتي من إدراك القيادة لأهمية التعليم ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر مدير "تعليم جازان": الموافقة على إنشاء "معهد التطوير المهني التعليمي" تأتي من إدراك القيادة لأهمية التعليم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.