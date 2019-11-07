، متسابقو الأمن العام يحققون مراكز متقدمة في انطلاقة رالي العلا نيوم ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
تمكن متسابقو فريق الأمن العام للسيارات والدراجات النارية من تحقيق مراكز متقدمة في أولى أيام انطلاقة رالي العلا نيوم ٢٠١٩م.
وتفصيلاً، حقق مطير الشمري وأحمد الشمري المركزين الأول والثاني على التوالي في فئة TL1, وحقق سفيان العمر المركز الثالث في فئة الدراجات النارية, وذلك في أولى أيام السباق وأولى الخطوات نحو تحقيق نتائج إيجابية مميزة, بالرغم من قوة المنافسة وتنوع الفئات وما تمتاز به الفرق المشاركة من خبرات سابقة وممتدة في سباق بلغ عدد المتسابقين فيه قرابة (70) متسابقاً.
وحقق صالح السيف المركز الأول في فئة TL3, ورياض العريفان المركز الثاني على الترتيب العام للدراجات النارية بجميع فئاتها.
يذكر أن صالح السيف الخليج 365 أن حقق المركز الأول لهذه الفئة في سباق رالي القصيم 2019م ورالي عسير 2019م, وقد أعرب عن عزمه مواصلة ما حققه سابقاً وتسجيل نتائج متقدمة في رالي العلا نيوم 2019م.
ويشارك المتسابق عمر اللاحم في سباق العلا نيوم، وتمكن من الوصول لنقطة النهاية برغم ما تعرض له من متاعب ومصاعب أثناء السباق استطاع تجاوزها مواصلاً المنافسة, حيث قال إنه وملاحه وليد الفعيم عازمان على مواصلة السباق وتحدي الصعاب على متن مركبتهما من نوع باترول نيسان وصولاً إلى تحقيق نتيجة مشرفة في هذا السباق الذي يتكون من خمس مراحل متنوعة التضاريس.رالي العلا - نيوم فريق الأمن العام للسيارات والدراجات النارية
متسابقو الأمن العام يحققون مراكز متقدمة في انطلاقة رالي العلا نيومصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-11-07
تمكن متسابقو فريق الأمن العام للسيارات والدراجات النارية من تحقيق مراكز متقدمة في أولى أيام انطلاقة رالي العلا نيوم ٢٠١٩م.
وتفصيلاً، حقق مطير الشمري وأحمد الشمري المركزين الأول والثاني على التوالي في فئة TL1, وحقق سفيان العمر المركز الثالث في فئة الدراجات النارية, وذلك في أولى أيام السباق وأولى الخطوات نحو تحقيق نتائج إيجابية مميزة, بالرغم من قوة المنافسة وتنوع الفئات وما تمتاز به الفرق المشاركة من خبرات سابقة وممتدة في سباق بلغ عدد المتسابقين فيه قرابة (70) متسابقاً.
وحقق صالح السيف المركز الأول في فئة TL3, ورياض العريفان المركز الثاني على الترتيب العام للدراجات النارية بجميع فئاتها.
يذكر أن صالح السيف الخليج 365 أن حقق المركز الأول لهذه الفئة في سباق رالي القصيم 2019م ورالي عسير 2019م, وقد أعرب عن عزمه مواصلة ما حققه سابقاً وتسجيل نتائج متقدمة في رالي العلا نيوم 2019م.
ويشارك المتسابق عمر اللاحم في سباق العلا نيوم، وتمكن من الوصول لنقطة النهاية برغم ما تعرض له من متاعب ومصاعب أثناء السباق استطاع تجاوزها مواصلاً المنافسة, حيث قال إنه وملاحه وليد الفعيم عازمان على مواصلة السباق وتحدي الصعاب على متن مركبتهما من نوع باترول نيسان وصولاً إلى تحقيق نتيجة مشرفة في هذا السباق الذي يتكون من خمس مراحل متنوعة التضاريس.
07 نوفمبر 2019 - 10 ربيع الأول 1441
11:15 PM
في أولى أيام السباق رغم قوة المنافسة وخبرات الفرق المشاركة
تمكن متسابقو فريق الأمن العام للسيارات والدراجات النارية من تحقيق مراكز متقدمة في أولى أيام انطلاقة رالي العلا نيوم ٢٠١٩م.
وتفصيلاً، حقق مطير الشمري وأحمد الشمري المركزين الأول والثاني على التوالي في فئة TL1, وحقق سفيان العمر المركز الثالث في فئة الدراجات النارية, وذلك في أولى أيام السباق وأولى الخطوات نحو تحقيق نتائج إيجابية مميزة, بالرغم من قوة المنافسة وتنوع الفئات وما تمتاز به الفرق المشاركة من خبرات سابقة وممتدة في سباق بلغ عدد المتسابقين فيه قرابة (70) متسابقاً.
وحقق صالح السيف المركز الأول في فئة TL3, ورياض العريفان المركز الثاني على الترتيب العام للدراجات النارية بجميع فئاتها.
يذكر أن صالح السيف الخليج 365 أن حقق المركز الأول لهذه الفئة في سباق رالي القصيم 2019م ورالي عسير 2019م, وقد أعرب عن عزمه مواصلة ما حققه سابقاً وتسجيل نتائج متقدمة في رالي العلا نيوم 2019م.
ويشارك المتسابق عمر اللاحم في سباق العلا نيوم، وتمكن من الوصول لنقطة النهاية برغم ما تعرض له من متاعب ومصاعب أثناء السباق استطاع تجاوزها مواصلاً المنافسة, حيث قال إنه وملاحه وليد الفعيم عازمان على مواصلة السباق وتحدي الصعاب على متن مركبتهما من نوع باترول نيسان وصولاً إلى تحقيق نتيجة مشرفة في هذا السباق الذي يتكون من خمس مراحل متنوعة التضاريس.
، متسابقو الأمن العام يحققون مراكز متقدمة في انطلاقة رالي العلا نيوم ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر متسابقو الأمن العام يحققون مراكز متقدمة في انطلاقة رالي العلا نيوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.