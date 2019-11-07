محمد بن مسعود - الدمام - أدت السيدة حليمة يعقوب رئيسة جمهورية سنغافورة والوفد المرافق لها اليوم مناسك العمرة. وكان في استقبالها عند المسجد الحرام قائد القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام العميد يحيى بن عبدالرحمن العقيل وعدد من المسؤولين بمكة المكرمة.رئيسة سنغافورة حليمة يعقوب المسجد الحرام رئيسة جمهورية سنغافورة تؤدي مناسك العمرة وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-11-07 أدت السيدة حليمة يعقوب رئيسة جمهورية سنغافورة والوفد المرافق لها اليوم مناسك العمرة. وكان في استقبالها عند المسجد الحرام قائد القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام العميد يحيى بن عبدالرحمن العقيل وعدد من المسؤولين بمكة المكرمة. Advertisements 07 نوفمبر 2019 - 10 ربيع الأول 1441 11:09 PM أدت السيدة حليمة يعقوب رئيسة جمهورية سنغافورة والوفد المرافق لها اليوم مناسك العمرة. وكان في استقبالها عند المسجد الحرام قائد القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام العميد يحيى بن عبدالرحمن العقيل وعدد من المسؤولين بمكة المكرمة. ، رئيسة جمهورية سنغافورة تؤدي مناسك العمرة ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيسة جمهورية سنغافورة تؤدي مناسك العمرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.