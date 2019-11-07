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رئيسة جمهورية سنغافورة تؤدي مناسك العمرة

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محمد بن مسعود - الدمام - أدت السيدة حليمة يعقوب رئيسة جمهورية سنغافورة والوفد المرافق لها اليوم مناسك العمرة.

وكان في استقبالها عند المسجد الحرام قائد القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام العميد يحيى بن عبدالرحمن العقيل وعدد من المسؤولين بمكة المكرمة.رئيسة سنغافورة حليمة يعقوب المسجد الحرام

رئيسة جمهورية سنغافورة تؤدي مناسك العمرة

وكالة الأنباء (واس) الخليج 365 2019-11-07

أدت السيدة حليمة يعقوب رئيسة جمهورية سنغافورة والوفد المرافق لها اليوم مناسك العمرة.

وكان في استقبالها عند المسجد الحرام قائد القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام العميد يحيى بن عبدالرحمن العقيل وعدد من المسؤولين بمكة المكرمة.

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07 نوفمبر 2019 - 10 ربيع الأول 1441

11:09 PM

أرشفية

أدت السيدة حليمة يعقوب رئيسة جمهورية سنغافورة والوفد المرافق لها اليوم مناسك العمرة.

وكان في استقبالها عند المسجد الحرام قائد القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام العميد يحيى بن عبدالرحمن العقيل وعدد من المسؤولين بمكة المكرمة.

، رئيسة جمهورية سنغافورة تؤدي مناسك العمرة ،
المصدر : الخليج 365

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