، قرابة ربع طن "شوكولاتة فاسدة" بمصنع حلوى ببارق في قبضة مراقبي البلدية ،

محمد بن مسعود - الدمام - "البارقي": استمرار الجولات الرقابية وتطبيق الأنظمة واللوائح بحق المخالفين

صادرت بلدية محافظة بارق 206 كيلو جرامات من قطع الشوكولاتة منتهية الصلاحية في جولة رقابية على مصنع حلوى في بارق.

أوضح ذلك رئيس البلدية أحمد بن عوض البارقي، مبينًا أن مراقبي قسم صحة البيئة واصلوا جولاتهم، ضمن حملة الرقابة البلدية التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية للتأكد من سلامة الأطعمة التي تقدم للمستهلك، حيث أسفرت عن رصد 10 مخالفات صحية، ومصادرة قطع شوكولاتة تستخدم في تصنيع الحلوى.

ونوه "البارقي" بأنه سيتم تطبيق الأنظمة، واللوائح بحق المخالفين، مؤكدًا استمرار الجولات الرقابية في الصباح والمساء سعيًا للارتقاء بجودة الخدمات البلدية، وحرصًا على ما يقدم للمستهلك من أغذية وخدمات، مشيرًا إلى أنه في حال وجود مخالفات أهمية الإبلاغ عنها عبر 940 وسيتم مباشرة البلاغ في الحال.

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