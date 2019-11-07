محكمة أسترالية تقضي بسجن طالب سعودي بتهمة الاعتداء على فتاة

قضت محكمة أسترالية بسجن طالب سعودي يبلغ من العمر 20 عاماً، بتهمة الاعتداء الجنسي على فتاة تبلغ من العمر 18 عاماً، وتصوير ما قام به، رغم إنكاره تهمة الاعتداء بدعوى أن ما حدث كان برضا الفتاة.

ووفقا للدعوى فإن الطالب، الذي يدرس في جامعة فكتوريا، اصطحب الفتاة إلى نادي “بيل بورد”، ثم أخذها لمحل سكنه الطلابي، حيث اعتدى عليها هناك، وصورها بجواله، فيما أفاد صديق للفتاة أنها كانت مخمورة ولم تكن واعية عقب الإعتداء عليها، وإن الطالب أوصلها بسيارته إلى بيتها وتركها هناك. ورأت المحكمة، وفقاً لـ “ديلي ميل” البريطانية ألا يقضي الطالب المدان مدة سجنه 3 سنوات و6 أشهر في السجن العام، خوفاً عليه لصغر سنه بالنسبة للسجناء، ولذا قررت أن يقضي مدة العقوبة في إصلاحية الشباب.