مصادر «عاجل» تكشف صلاحيات رؤساء الجامعات وطريقة تعيينهم في النظام الجديد

كشفت مصادر «عاجل»، أن النظام الجديد للجامعات أقر تكليف رؤساء الجامعات على نظام العمل وليس بأمر ملكي على المرتبة الممتازة.

وأوضحت مصادر «عاجل»، أنه وفقًا للنظام الجديد، فإنه سيتم استبدال منصب مدير الجامعة، بمسمى رئيس الجامعة، على أن يكلف من رئيس مجلس الوزراء، بناء على توصية مجلس الجامعات، بعد ترشيح مجلس الأمناء.

وتابعت المصادر، أن التعاقد مع رؤساء الجامعات سيكون على نظام العمل لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد.

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وبحسب مصادر «عاجل» فإن النظام الجديد منح رئيس الجامعة الاحتفاظ بوظيفته إذا كان يشغل وظيفة عامة أو عضو هيئة التدريس خلال مدة رئاسته الجامعة، على أن تحتسب تلك المدة في الخدمة لأغراض العلاوة الدورية والترقية والتقاعد.

كما منح النظام الجديد رئيس الجامعة عدة صلاحيات، منها: إدارة شؤون الجامعة «أكاديميًّا- إداريًّا – ماليًّا» والإشراف على تنفيذ لوائح النظام، وتمثيل الجامعة أمام القضاء والجهات الأخرى، وترشيح نوابه وتكليف عمداء ووكلاء للكليات والمعاهد، ورؤساء للأقسام، ومديري الإدارات والمراكز العلمية والبحثية.

يذكر أن نظام الجامعات الجديد، الذي وافق عليه مجلس الوزراء، مؤخرًا؛ أعطى مجلس شؤون الجامعات، تحديد 3 جامعات على الأكثر؛ ‏لتطبيق النظام الجديد كمرحلة أولى، ‏على أن يطبق على الجامعات الأخرى تدريجيًّا بأمر من رئيس مجلس الوزراء، حتى يشمل مستقبلًا جميع الجامعات الحكومية والأهلية بالمملكة.