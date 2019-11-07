«العربية للطاقة الذرية» ترحب بتوقيع اتفاق الرياض

رحّبت الهيئة العربية للطاقة الذرية، بتوقيع وثيقة اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبيّ. وأعربت الهيئة -في بيان لها- عن أملها في أن يكون الاتفاق خطوة نحو تعزيز الاستقرار والأمن والحفاظ على وحدة اليمن، مشيدة بالجهود الخيّرة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، وسعيهما وحرصهما على الحفاظ على المصالح العربية والإسلامية.

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