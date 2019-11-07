وفد رجال أعمال هندي يبحث فرص الاستثمار الواعدة في المملكة

التقى وفد من رجال أعمال الهند برئاسة الرئيس الإقليميّ لاتحاد هيئات التصدير الهندية، خالد خان، اليوم الخميس، نظراءهم السعوديين، بحضور رئيس غرفة الشرقية عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي، وأمين عامّ الغرفة عبدالرحمن الوابل، وعدد من المسؤولين، وذلك في مقر الغرفة بالدمام.

ودعا عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية بدر بن محمد العبدالكريم، إلى مزيد من التعاون الاقتصادي بين المستثمرين السعوديين ونظرائهم في جمهورية الهند، خصوصًا في مجالات الطاقة وتقنية المعلومات، وتحديدًا في المنطقة الشرقية التي تعد عاصمة الصناعة في منطقة الخليج.

وأشار العبدالكريم، إلى عمق العلاقات الاقتصادية والسياسية بين البلدين، التي تجسّدت في الزيارات رفيعة المستوى بين المسؤولين في البلدين، موضحًا أن الاستثمارات الهندية في المملكة زادت بشكل كبير في الآونة الأخيرة مدعومة بجملة محفّزات أفرزتها رؤية المملكة 2030، التي ركّزت على تنويع الاقتصاد السعودي بعيدًا عن النفط، وتقديم حزمة جذابة من الحوافز للمستثمرين الأجانب.

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ولفت العبدالكريم، إلى أن الاستثمارات الهندية في المملكة تتركّز -بشكل رئيسي- في مجالات الطاقة وتقنية المعلومات والصناعات التحويلية، حاثًّا أعضاء الوفد الهندي إلى النظر في إنشاء منصات تصنيع في المنطقة الشرقية للمملكة، مشيرًا إلى أن هناك عديدًا من الصناعات ذات الصلة بالنفط والغاز على مستوى عالمي ومصانع البتروكيماويات التي تأسّست في الجبيل الصناعية، إضافة إلى مدينة التعدين الضخمة في رأس الخير، فضلًا عن التخطيط لإنشاء مشروع ضخم للطاقة على مساحة 50 كم2 تعرف باسم مدينة الملك سلمان للطاقة بهدف تعزيز وضع المملكة كمركز عالميّ للطاقة.

من جانبه، قال نائب السفير الهندي بالرياض الدكتور براديب سينغ راجبوهيت، إن المملكة تلبّي حوالي 18 في المئة من احتياجات الهند من النفط الخام، فضلًا عن أن السوق السعودية تحتوي أكثر من 2.6 مليون هندي يعيشون ويعملون حاليًا في المملكة.

في ذات الإطار، قال الرئيس الإقليمي لاتحاد هيئات التصدير الهندية الأعمال خالد خان: إن الهند واحدة من أسرع الاقتصاديات نموًّا في العالم، وتقدم حوافز جذّابة للغاية للمستثمرين الأجانب، وإنها طورت التقنية على مستوى عالمي وقوة عاملة ماهرة تعد ميزة للشركات الأجنبية لبدء التعاون.