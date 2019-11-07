مصادر «عاجل»: توجه لتقنين استخدام حشوات الأسنان الملغم واقتصارها على بعض الفئات

كشفت مصادر «عاجل»، عن أن الهيئة العامة للغذاء تتجه إلى منع وتقنين استخدام حشوات الأسنان الملغم.

وأكدت مصادر «عاجل»، أن هيئة الغذاء والدواء منعت استخدام الحشوة للمرأة الحامل والمرضعة واستخدامها للأسنان اللبنية والأطفال الأقل من 15 سنة، مشيرة إلى أن تطبيق القرار سيكون في 9-10-1441هـ الموافق 1-6-2020م .

وأوضحت أن قرار التقنين جاء بموجب انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية «ميناماتا» بشأن الزئبق، واستنادًا إلى نص المادة 16 من هذه الاتفاقية، والتي سوف تلزم المصنعين والمستوردين بإضافة جمل تحذيرية على الملصقات التعريفية للمنتجات.

وحشوات الأسنان الملغم هي حشوة سنية معدنية تُعرف باسم الحشوة الفضية؛ بسبب مظهرها الشبيه بالفضة، وتتكون من خليط من المعادن يحتوي على الفضة والقصدير والنحاس بالإضافة إلى الزئبق الذي يُشكل ما نسبته 50% من تركيبة الحشوة الفضية في كل مستشفيات المملكة الخاصة والعامة.