أكدت مصادر لـ«عاجل»، صحة مقطع متداول، لأسد يعتلي أحد المباني أمام إحدى مدارس الرياض.
وكشفت مصادر «عاجل» عن تفاصيل الواقعة، مؤكدة أنها حدثت قبل يومين، مشيرة إلى أن الجهات الأمنية حولت مربي الأسد إلى النيابة، فيما تولت صحة البيئة القضية.
وكان مغردو مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو لأسد يظهر فوق أحد المباني المواجهة لمدرسة متوسطة للبنين بحي طويق بمدينة الرياض، مطالبين الجهات المختصة بمباشرة الواقعة.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. أسد يعتلي منزلًا مطلًا على إحدى مدارس الرياض.. ومصادر عاجل تكشف التفاصيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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