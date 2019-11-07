«الجوازات» توضح: هل يمنع إيقاف الخدمات المواطن من السفر؟

أوضحت المديرية العامة للجوازات، أن إيقاف الخدمات للمواطن لا يمنع سفره حال عدم وجود موانع نظامية.

وتلقت «مديرية الجوازات»، استفسارًا عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» من أحد متابعيها قال فيه: «هل من عنده إيقاف خدمات يمكنه تجديد جواز سفره؟».

وقالت المديرية: «إن إيقاف الخدمات للمواطن لا يمنع السفر طالما لا يوجد عليه منع من السفر».

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وفي سياق آخر تلقت المديرية تساؤلًا من أحد المواطنين بشأن تجديد جواز السفر لمن لديه موانع نظامية وردت بأن «التعليمات في هذه الحالة لا تسمح بتجديد جواز السفر».

وينص نظام وثائق السفر على أنه «لا تجوز مغادرة المملكة إلا لمن يحمل وثيقة سفر سارية المفعول، كما لا تجوز مغادرة المملكة أو دخولها إلا من المنافذ التي يحددها وزير الداخلية. وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الدخول والمغادرة».

كما ينص النظام على «معاقبة كل من يغادر المملكة أو يدخلها دون وثيقة سفر- إلا ما كان له عذر مقبول- بغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال، أو بالمنع من السفر مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بهما معًا».