إصابات في تصادم مركبتين بحيّ الشاطئ في جدة

أعلن المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية (911)، مساء اليوم الخميس، عن اصطدام مركبتين في محافظة جدة.

وعبر صفحته الرسمية، قال المركز: ورد بلاغ عن اصطدام مركبتين في محافظة جدة (حي الشاطئ)، ونتج عنه عدد من الإصابات، مشيرًا إلى أن الجهات المختصة باشرت الحادث، وتم نقل المصابين إلى المستشفى.

وفي سياق ذي صلة، أطلق «المرور السعودي»، مؤخرًا، تحذيرًا لقائدي الشاحنات والمعدات الثقيلة، من مخالفة الأنظمة المرورية. وعبر «تويتر»، قال «المرور السعودي»: يجب على قائدي الشاحنات والمعدات الثقيلة القيادة بحذر واتباع الأنظمة المرورية، مشددًا على ضرورة عدم دخول المدن أو الخروج منها في الأوقات غير المسموح بها.

وطالب «المرور» السائقين بـ«عدم زيادة أبعاد الحمولة عن الحد المسموح به»، مع ضرورة الالتزام بـ«السير بالمسار الأيمن بالطرق متعددة المسارات»، بينما شدّد على تغطية الحمولة وتثبيتها.