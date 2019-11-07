سحب ممطرة مصحوبة برياح نشطة على بعض مناطق المملكة.. الجمعة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الخميس، الحالة الجوية لطقس يوم غد الجمعة، لافتة إلى تكوّن سحب رعدية ممطرة، مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار.

وعبر صفحتها الرسمية، قالت الهيئة: يُتوقع -بمشيئة الله تعالى- تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات (جازان، عسير والباحة) قد تمتدّ حتى مرتفعات منطقة مكة المكرمة، لافتة إلى أن السماء تكون غائمة جزئيًّا إلى غائمة، قد تتخللها سحب ممطرة على أجزاء من مناطق (المدينة المنورة، تبوك، حائل، الجوف والأجزاء الشمالية للمنطقة الشرقية).

وتوقعت الهيئة، نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على وسط المملكة والأجزاء الشرقية للمرتفعات الغربية، لافتة إلى تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية وشرق المملكة.

وحول حالة البحر الأحمر، قالت هيئة الأرصاد، إن الرياح ستكون غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية على الجزأين الجنوبي والأوسط بسرعة 15-40 كم/ساعة، مع ارتفاع الموج من متر إلى مترين.

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وبالنسبة للخليج العربي، فسوف تكون الرياح السطحية، شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف.

وفي ما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، غدًا الخميس، على مدن ومناطق المملكة: