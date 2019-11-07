الحربي يوضح أماكن تساقط الأمطار خلال الأيام الثلاثة المقبلة

توقَّع الراصد الجويّ سامي عبيد عبدالله الحربيّ، اليوم الخميس، خريطة هطول الأمطار في السعودية والبحرين وقطر والإمارات وسلطنة عُمَان.

ونشر الحربي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، خريطة بالحالة المطرية المتوقعة في المملكة والدول المشار إليها خلال أيام الجمعة والسبت والأحد، قائلًا: إن التوقعات تشير إلى مقدمات الحالة المطرية على أجزاء متفرقة من المملكة غدًا الجمعة، لتكون البداية الفعلية لتلك الحالة يوم السبت المقبل.

وتابع الحربي، إن الحالة المطرية تكون قوية يومي السبت والأحد في المنطقة الشرقية بالمملكة، كما تشمل البحرين وقطر وشرق الإمارات وشمال شرق سلطنة عمان.

وحول حالة الطقس في الكويت، قال الحربي: «إن التحديثات الأخيرة بشأن الحالة الجوية لا تشير إلى حالات مطرية معتبرة في دولة الكويت، وإنما يتوقع بعض الهطولات خلال الأسبوع القادم».

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أكدت في تقريرها بشأن حالة طقس اليوم الخميس، تكون سحب رعدية ممطرة، مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، على مرتفعات (جازان وعسير)، وتمتدّ حتى مرتفعات الباحة، كما تكون السماء غائمة جزئيًّا إلى غائمة قد تتخللها سحب ممطرة على شمال شرق المملكة، مشيرةً إلى نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على وسط وشمال المملكة، مع تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية.