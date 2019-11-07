اتفق وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان ، اليوم الخميس، مع وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، مبدئيا على إدراج الثقافة والفنون بمناهج التعليم العام والأهلي، إضافةً إلى نقل صلاحية إعطاء التصاريح والرخص للأنشطة والمسارات الثقافية والفنية إلى وزارة الثقافة.
كما تناول اجتماع الوزيرين بمقر وزارة الثقافة في الدرعية، الاتفاق على أن يكون لوزارة الثقافة التصريح للمعاهد والجامعات والكليات والمدارس الأهلية للبرامج والأنشطة والمسارات التعليمية المستحدثة في الثقافة والفنون، فضلا عن تفعيل واستخدام وتشغيل مرافق وزارة التعليم كالمسارح المدرسية والجامعية، وفق الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم.
وكانت «رؤية السعودية 2030» رسخت انطلاقة جديدة للثقافة بالمملكة؛ كونها أحد أهم محركات التحول الوطني نحو التنمية البشرية، وتتضمن الرؤية تطوير قطاع الثقافة بشكل شامل، وتأسيس مراكز حاضنة للإبداع، فضلا عن توفير منصات للمبدعين للتعبير عن أفكارهم، وتوفير صناعة ثقافية تعنى بالفن والمسرح والسينما، والأنشطة الفنية والتشكيلية، إسهاما في تحويل الثقافة إلى عنصر رئيس للتواصل بين المواطنين، التعامل معها باعتبارها رافدا للاقتصاد، ودعم تطوير البنية التحتية لقطاع الثقافة والترفيه لتصبح جزءًا من تحسين مستوى معيشة المواطن.
كانت هذه تفاصيل خبر الاتفاق على إدراج الثقافة والفنون بمناهج التعليم العام والأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.