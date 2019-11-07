أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، فتح باب القبول والتسجيل للمديرية العامة للجوازات للكادر النسائي برتبة «جندي». وأوضحت الإدارة أنه سيتم استقبال طلبات القبول عبر بوابة «أبشر – التوظيف» خلال الفترة من يوم الأحد الساعة العاشرة صباحًا الموافق 13/3/1441هـ حتى الساعة العاشرة صباحًا من يوم الخميس الموافق 17/3/1441هـ، وذلك على الرابط (اضغط هنا)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فتح باب القبول والتسجيل لـ«الجوازات» على رتبة «جندي» للكادر النسائي.. الأحد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.