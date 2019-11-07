في واقعتين منفصلتين.. سجن جدة يزف نزيلًا ونزيلة للقفص الذهبيّ

احتفلت سجون منطقة مكة المكرمة، أمس، بزفاف أحد نزلائها السعوديين، في البيت العائلي بإصلاحية جدة.

وقال مدير سجون منطقة مكة المكرمة اللواء ماجد بن بندر الدويش، إن مثل هذه المناسبات تعدّ من أهم أسباب إصلاح وتأهيل النزيل أو النزيلة، واستمرارهم على الطريق الصحيح، ودعم معنوي عالٍ لبدء حياة جديدة.

وأكد أنه لا توجد أي شروط أو تعقيدات لمن يرغب بالزواج داخل السجون، عدا موافقة الطرفين وذويهم، مشيرًا إلى أنه خلال اليومين الماضيين عقد قران إحدى النزيلات على أحد المواطنين في سجن النساء بجدة.

من جانبه، قال مدير الإدارة العامة لإصلاحية جدة المقدم محمد بن عبدالله أبوحيمد، إن النزيل تم عقد قرانه قبل نحو ثلاثة أشهر بمواطنة داخل الإصلاحية، مبينًا أنهم سخّروا جميع الإمكانيات المتاحة لإتمام المراسم بما يليق بها، وتجهيز إحدى أجنحة البيت العائليّ ليتناسب مع تلك المناسبة.