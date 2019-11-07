وزير النقل يوجه بضرورة الالتزام بالجداول الزمنية للمشاريع الجاري تنفيذها

اطلع وزير النقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر، اليوم الخميس، على مشاريع تحسين البنية التحتية للطرق، والتحديات القائمة أمام تنفيذها، مؤكدًا دعم الوزارة لجميع احتياجات الفروع والمناطق، وتذليل المعوقات لإنجاز المشاريع كافة وفق الجداول الزمنية المحددة.

جاء ذلك خلال استقبال وزير النقل، مديري فروع الوزارة بالمملكة؛ لمناقشة أهم مشروعات الوزارة القائمة والمنتهية والوقوف على احتياجات كل منطقة، بحضور نائب وزير النقل لشؤون الطرق المهندس بدر بن عبدالله الدلامي، ووكيل الوزارة لإنشاء الطرق المهندس عبدالله السليمان، ووكيل الوزارة لتشغيل وصيانة الطرق المهندس طارق الشامي، ووكيل الوزارة للتخطيط والمعلومات المهندس ياسر الداوود، ووكيل الوزارة للخدمات المساندة الدكتور منصور اليامي، ومستشار الوزير المهندس هذلول الهذلول .

وأكد وزير النقل ضرورة تكوين قاعدة علاقات تكاملية مع الجهات الأخرى لتسهيل الإجراءات، مؤكدًا أن الفترة المقبلة ستشهد أعمالًا تسهم في رفع كفاءة الموارد البشرية بعقد برامج تدريبية وتأهيلية لكوادر الفروع.

وشدد وزير النقل على ضرورة متابعة المشاريع الجاري تنفيذها للاطلاع على سير أعمالها والالتزام بالجداول الزمنية المحددة لها، وجودة الأعمال القائمة على الطرق بشكل عام وما يتعلق بالسلامة بشكل خاص؛ حيث تم وضع مؤشرات لمتابعة أعمال الفروع لقياس مستوى أدائها بشكل دوري، منوهًا بتعزيز كفاءة التشغيل والأداء وتقديم خدمات فعالة للمستفيدين، للارتقاء بمستوى السلامة والجودة على الطرق، وتحقيق أهداف ومبادرات رؤية المملكة 2030م.