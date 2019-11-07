والدة طفل «مقطع التعنيف» توضح لـ«عاجل» تفاصيل «تعذيب» نجلها في إحدى الحضانات

كشفت والدة الطفل محمد خالد نور والذي ظهر في مقطع متداول على وسائل الاتصال الاجتماعي، وهو يتعرض للتعنيف من سيدة بإحدى الحضانات بالرياض، «إن إحدى العاملات بالحضانة تواصلت معها، وأخبرتها بأنه نجلها يتعرض يوميًّا للضرب وأنها ستترك عملها، لكنها تريد أن تبرئ ذمتها أولًا».

وتابعت والدة الطفل، في تصريحات لـ«عاجل»، أن «العاملة بالحضانة أرسلت مقاطع الفيديو والصور التي تثبت تعرض نجلها للتعذيب يوميًّا في الحضانة التي قالت عنها إنها غير مرخصة».

وأشارت إلى أن زوجها والد الطفل، توجه إلى قسم العليا، وحرر محضرًا ضد السيدة والحضانة، كما قام بالتبليغ في «كلنا أمن»، مؤكدة أن «مالكة الحضانة أغلقت الجروبات ومسحت إعلاناتها من كل مكان».

Advertisements

من جانبه، قال المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، إن وحدة الحماية الاجتماعية في الرياض تنسق حاليًّا مع الجهات الأمنية للوصول إلى السيدة التي ظهرت في مقطع متداول، وهي تُعنف أطفالا في إحدى الحضانات.

وأوضح متحدث العمل، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أنه بالإشارة إلى المقطع المتداول لسيدة تُعنف أطفال في إحدى الحضانات، فإن وحدة الحماية الاجتماعية في الرياض تنسق حاليًّا مع الجهات الأمنية للوصول إلى الموقع والتحقق من هذه الحالة؛ وتطبيق نظام حماية الطفل في حق المعنفة.

وتداول مغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مقطع فيديو، لسيدة تعنف أطفالًا في إحدى الحضانات؛ ما أثار استياء كبيرًا، مطالبين بتطبيق نظام حماية الطفل بحق السيدة.