الثقافة تساهم في مناهج التعليم وتشغيل المسارح المدرسية

وتم الاتفاق المبدئي على دراسة نقل إنشاء وإصدار التصاريح للمعاهد والكليات والمدارس الأهلية المتخصصة في مجالات الثقافة والفنون إلى وزارة الثقافة، كما تم الاتفاق المبدئي بين الوزارتين على تفعيل واستخدام وتشغيل مرافق وزارة التعليم كالمسارح المدرسية والجامعية.
جاء ذلك، خلال الاجتماع الذي عقد، أمس، بين وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، ووزير التعليم رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور حمد آل الشيخ، في مقر وزارة الثقافة بالدرعية.
وجرى خلال الاجتماع، بحث أوجه التعاون بين وزارتي الثقافة والتعليم لتحقيق الأهداف الإستراتيجية ذات الصلة. وغرّد وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، بحسابه في تويتر قائلا: "الموسيقى والمسرح والفنون في تعليمنا.. والقادم أجمل".
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