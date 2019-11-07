الثقافة تساهم في مناهج التعليم وتشغيل المسارح المدرسية

اتفقت وزارتا التعليم والثقافة على التعاون في إدراج الثقافة والفنون في مناهج التعليم العام والأهلي، إضافةً إلى نقل صلاحية إعطاء التصاريح والرخص للأنشطة والمسارات الثقافية والفنية إلى وزارة الثقافة، وأن يكون لوزارة الثقافة التصريح للمعاهد والجامعات والكليات والمدارس الأهلية للبرامج والأنشطة والمسارات التعليمية المستحدثة في الثقافة والفنون.

وتم الاتفاق المبدئي على دراسة نقل إنشاء وإصدار التصاريح للمعاهد والكليات والمدارس الأهلية المتخصصة في مجالات الثقافة والفنون إلى وزارة الثقافة، كما تم الاتفاق المبدئي بين الوزارتين على تفعيل واستخدام وتشغيل مرافق وزارة التعليم كالمسارح المدرسية والجامعية.

جاء ذلك، خلال الاجتماع الذي عقد، أمس، بين وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، ووزير التعليم رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور حمد آل الشيخ، في مقر وزارة الثقافة بالدرعية.

وجرى خلال الاجتماع، بحث أوجه التعاون بين وزارتي الثقافة والتعليم لتحقيق الأهداف الإستراتيجية ذات الصلة. وغرّد وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، بحسابه في تويتر قائلا: "الموسيقى والمسرح والفنون في تعليمنا.. والقادم أجمل".