السعودية اليوم / رئيسة جمهورية سنغافورة تؤدي مناسك العمرة



مكة المكرمة 10 ربيع الأول 1441 ه الموافق 07 نوفمبر 2019 م واس

أدت فخامة السيدة حليمة يعقوب رئيسة جمهورية سنغافورة والوفد المرافق لها اليوم مناسك العمرة .

وكان في استقبالها عند المسجد الحرام قائد القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام العميد يحيى بن عبدالرحمن العقيل وعدد من المسئولين بمكة المكرمة .

// انتهـى //

22:36ت م

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