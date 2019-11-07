السعودية اليوم / مقتل طفلة وإصابة خمسة من عائلة واحدة جراء القصف الجوي لمقاتلات النظام السوري على بلدة مشمشان



لندن 10 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 07 نوفمبر 2019 م واس

قُتلت اليوم طفلة وجرح 5 أشخاص من أفراد عائلتها جراء قصف جوي شنته مقاتلات النظام السوري على بلدة مشمشان بريف جسر الشغور.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي يتخذ من بريطانيا مقرًا له " أن العملية تأتي بعد يوم من المجزرة التي أدّت إلى مقتل 8 أشخاص بينهم طفل في قرية السحارة بريف حلب الغربي.

وبذلك يرتفع عدد الضحايا المدنيين منذ بدء التصعيد الأعنف على الإطلاق ضمن منطقة "خفض التصعيد" منذ نهاية شهر أبريل الماضي وحتى اليوم إلى 4384 شخصًا.

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20:47ت م

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