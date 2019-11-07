توقيع اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي مع لاتفيا

2019-11-07

متابعات الخليج 365 - الرياض

وقع وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان ومعالي وزير خارجية جمهورية لاتفيا السيد إيدغارسرينكيفيتش، اتفاقية بين حكومتي المملكة العربية السعودية وجمهورية لاتفيا لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل، وعلى رأس المال، ومنع التهرب الضريبي، اليوم الخميس 10 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 07 نوفمبر 2019م بمكتب معالي وزير المالية في الرياض، بحضور معالي محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل المهندس سهيل بن محمد أبانمي.

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وذلك على هامش زيارة وزير خارجية جمهورية لاتفيا إلى المملكة. وقد دعا معالي وزير المالية الأستاذ محمد الجدعان المستثمرين من البلدين للدخول في الاستثمارات المشتركة والاستفادة من الميزات الضريبية التي تمنحها الاتفاقية لهم.

حضر مراسم التوقيع الأستاذ عبدالعزيز بن متعب الرشيد مساعد وزير المالية للشؤون المالية الدولية والسياسات المالية، والأستاذ ثامر بن صالح الجارد مستشار وزير المالية.