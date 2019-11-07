2019-11-07

البنتاجون: نثمن ما تقوم به السعودية لتأمين الملاحة البحرية

متابعات الخليج 365 - الرياض

ثمنت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون” ما تقوم به السعودية والإمارات والبحرين وبريطانيا لتأمين الملاحة البحرية”.

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وأضافت حسبما أعلنت العربية في خبر عاجل منذ قليل، أن الولايات المتحدة الأمريكية تواصل العمل مع قوات سوريا الديمقراطية وتدعمهم في حربهم ضد داعش.

وأوضحت أن القادة العسكريين الأمريكيين لديهم حق الدفاع في مواجهة أي قوات تهدد حقول النفط في شمال شرق سوريا”.