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شكرا لقرائتكم البنتاجون: نثمن ما تقوم به السعودية لتأمين الملاحة البحرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
البنتاجون: نثمن ما تقوم به السعودية لتأمين الملاحة البحرية
أشاد بدور الإمارات والبحرين وبريطانيا
متابعات الخليج 365 - الرياض
ثمنت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون” ما تقوم به السعودية والإمارات والبحرين وبريطانيا لتأمين الملاحة البحرية”.
وأضافت حسبما أعلنت العربية في خبر عاجل منذ قليل، أن الولايات المتحدة الأمريكية تواصل العمل مع قوات سوريا الديمقراطية وتدعمهم في حربهم ضد داعش.
وأوضحت أن القادة العسكريين الأمريكيين لديهم حق الدفاع في مواجهة أي قوات تهدد حقول النفط في شمال شرق سوريا”.
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