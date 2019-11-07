السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض

اتفقت وزارتا الثقافة والتعليم بشكل مبدئي على إدراج الثقافة والفنون في مناهج التعليم العام والأهلي، وذلك خلال اجتماع عقده أمس وزير الثقافة الأمير بدر بن فرحان مع وزير التعليم رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور حمد آل الشيخ، في مقر وزارة الثقافة في الدرعية.

وبحث الاجتماع أوجه التعاون بين الوزارتين لتحقيق الأهداف الاستراتيجية ذات الصلة، إضافة إلى أن يكون لوزارة الثقافة التصريح للمعاهد والجامعات والكليات والمدارس الأهلية للبرامج والأنشطة والمسارات التعليمية المستحدثة في الثقافة والفنون.