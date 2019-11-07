السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض
اتفقت وزارتا الثقافة والتعليم بشكل مبدئي على إدراج الثقافة والفنون في مناهج التعليم العام والأهلي، وذلك خلال اجتماع عقده أمس وزير الثقافة الأمير بدر بن فرحان مع وزير التعليم رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور حمد آل الشيخ، في مقر وزارة الثقافة في الدرعية.
وبحث الاجتماع أوجه التعاون بين الوزارتين لتحقيق الأهداف الاستراتيجية ذات الصلة، إضافة إلى أن يكون لوزارة الثقافة التصريح للمعاهد والجامعات والكليات والمدارس الأهلية للبرامج والأنشطة والمسارات التعليمية المستحدثة في الثقافة والفنون.
- نقل إنشاء وإصدار التصاريح للمعاهد والكليات والمدارس الأهلية المتخصصة إلى وزارة الثقافة
- نقل صلاحية إعطاء تصاريح الأنشطة والمسارات الثقافية والفنية إلى وزارة الثقافة
- تفعيل واستخدام وتشغيل مرافق وزارة التعليم كالمسارح المدرسية والجامعية
كانت هذه تفاصيل خبر إدراج الثقافة والفنون في مناهج التعليم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.